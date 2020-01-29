مسؤول صيني كبير يناقش مع بومبيو تفشي «كورونا»

أكد الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي أن بكين لديها الثقة والقدرة على هزيمة الفيروس، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

جاء ذلك خلال لقاء يانغ جيه تشي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وقال يانغ جيه تشي، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لسلامة الأجانب في الصين بمن فيهم المواطنون الأميركيون وإنها تعتزم مواصلة التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة.

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