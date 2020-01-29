وفاة 41 شخصاً في نيجيريا جراء حمى "لاسا"

توفي 41 شخصاً في نيجيريا جراء تفشي حمى "لاسا" شديدة العدوى في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، اليوم الأربعاء، إنه خلال الأسبوع الماضي زاد انتشار المرض من 9 إلى 19 ولاية في نيجيريا، بينما تأكدت إصابة 258 شخصاً خلال الفترة من أول يناير و26 من ذات الشهر، بما في ذلك 7 من عمال الصحة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن حمى "لاسا" هي مرض نزفي فيروسي حاد تصاحبة أعراض تتضمن الضعف والصداع والقيء وآلام العضلات وتبلغ. نسبة الوفاة بسبب المرض واحداً بالمئة.

يعتبر المرض من الأمراض المتوطنة في غرب أفريقيا، حيث يقدر عدد المصابين به سنوياً ما بين 100 ألف إلى 300 ألف، مع ما يقدر بنحو 5 آلاف حالة وفاة وفقاً للمركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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