دعت الكويت رعاياها إلى عدم السفر إلى مدينة شنجهاي خلال الفترة الحالية نظراً لتفشي فيروس "كورنا الجديد" في مختلف مناطق ومقاطعات الصين.

وقال القنصل العام للكويت مشعل الشمالي في شنجهاي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "يتعين على كافة المواطنين الموجودين في مدينة شنجهاي والمقاطعات المحيطة فيها (آنهوي وتشيجيانج وجيانجتسو) التواصل مع القنصلية".

وأضاف أن "السلطات في شنجهاي خصصت نقاط تفتيش في كافة المداخل الخاصة بالمدينة وتقوم من خلالها بإجراء فحوصات احترازية لجميع القادمين إليها وفي حال وجود أي من أعراض الفيروس فسوف يتم وضع الحالة تحت الحجر الصحي ولمادة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم حمله للفيروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو رعاياها إلى عدم السفر إلى شنجهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.