الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الجوف

لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، مصرعهم وأصيب آخرون، بنيران الجيش اليمني في جبهة الساقية بمحافظة الجوف. بحسب ما أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، والتي تفوق عن 80 قتيلاً وعشرات الجرحى.
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وأشار المصدر إلى جنود الجيش اليمني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في جبهة الساقية شمالي جبال يام في ساعات الصباح الأولى وأوقعوا منهم 19 قتيلاً وعدداً من الجرحى.
وأشار الى أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات للميليشيات.. مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.
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