كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها سجلت خامس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة هووبي الصينية أواخر الشهر الماضي.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، إن "الإصابة كانت لابنة رجل يبلغ من العمر 80 تأكد إصابته بالفيروس في وقت سابق"، مضيفة إن "أول رحلة لإعادة المواطنين الفرنسيين من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ستبدأ مساء اليوم، وستكون هناك رحلة ثانية يوم الخميس أو الجمعة".

وحتى يوم الجمعة الماضي، أكدت فرنسا على تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، قبل الإعلان عن إصابة أخرى يوم أمس الثلاثاء، ثم إصابة جديدة اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة الآلاف.

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