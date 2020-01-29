كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تشيد برد الصين على الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت منظمة الصحة العالمية بالصين اليوم الأربعاء، لما تبذله من جهود للتصدي لتفشي الفيروس التاجي، لكنها أعربت عن "قلقها الشديد" من الانتشار من شخص إلى آخر في ثلاث دول أخرى مما دفعها إلى استدعاء لجنة الطوارئ التابعة لها مرة أخرى، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وستجتمع لجنة من 16 خبيرًا مستقلًا خلف أبواب مغلقة يوم الخميس القادم، للمرة الثالثة خلال أسبوع للنظر فيما إذا كان الوباء يشكل الآن حالة طوارئ عالمية.

كما رفضت مرتين في الأسبوع الماضي القيام بذلك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من المعلومات والأدلة، ولكن الفيروس انتشر بسرعة وتم اكتشافه الآن في 15 دولة أخرى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن الزيادة المستمرة في الحالات والأدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج الصين أمران مثيران للقلق الشديد بالطبع، عولى الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أنها تنطوي على احتمال حدوث تفشي أكبر بكثير.

وهناك 6065 حالة في جميع أنحاء العالم، جميعها باستثناء حوالي 70 في الصين، مع 132 حالة وفاة في الصين، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقال تيدروس في المؤتمر الصحفي، متحدثًا عن عودته من الصين: "في الأيام القليلة الماضية، يثير تقدم الفيروس، خاصة في بعض البلدان، وخاصة انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، في ألمانيا وفيتنام واليابان أيضًا".

وأضاف، أنه إذا دخل هذا إلى بلد به نظام صحي ضعيف، فقد يكون ذلك مشكلة.

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وكان تيدروس فخمًا في مدح الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من كبار المسؤولين لالتزامهم بالشفافية خلال "مناقشاتهم الصريحة للغاية" في بكين.

كما قال تيدروس، وزير الصحة الإثيوبي السابق ووزير الخارجية، لقد شجعتني وأعجبت للغاية بمعرفة الرئيس التفصيلية بالفاشية ومشاركته الشخصية في تفشي المرض، حيث كانت هذه بالنسبة لي قيادة نادرة للغاية".

وقال تيدروس، إن الصين وافقت على قيام منظمة الصحة العالمية بإرسال فريق دولي من الخبراء، والذي سيتألف من موظفي منظمة الصحة العالمية، ولا يقدم أي تفاصيل أو جدول زمني لنشرهم.

وردا على سؤال حول جهود إدارة ترامب لاستقطاب خبراء أمريكيين في الصين، قال، إنه يتعين على الدول التي تسعى إلى إرسال خبراءها إجراء "ترتيبات ثنائية".

وأضاف الدكتور مايك ريان، رئيس برامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الذي رافق تيدروس في رحلة استغرقت يومين، أن الصين لديها "تركيز ليزر" على وقف تفشي المرض.

وأضاف، أننا في منعطف مهم في هذا الحدث، نحن نعتقد أن سلاسل النقل هذه لا تزال متوقفة.

وقال في إشارة إلى الصين، إنهم يتخذون إجراءات استثنائية في مواجهة التحدي غير العادي.