كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. الرئيس الإيراني ينتقد خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم الأربعاء، أنه ينتقد خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن"، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الإيراني في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كفى محاولات حمقاء، وإنها الخطة الأكثر مخادعة في القرن".

​هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

ويذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.