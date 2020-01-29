كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: واشنطن مستعدة للعمل على اقتراح فلسطيني مضاد لصفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للاستماع إلى اقتراح فلسطيني مضاد لخطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، حول تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكر الوزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "لقد طلبنا من الفلسطينيين أن بتحلوا بالروية والرصانة، لكننا واثقون حقًا من أن هذه خطة جيدة للجميع، لكل إسرئيلي ولكل فلسطيني".

وأضاف الوزير الأمريكي: إنهم "أمامهم الآن عرض على الطاولة، ولديهم الحرية في تقديم عرض مضاد إذا كان هذا ما يعتقدون أنه مناسب، نحن نتطلع إلى ذلك، نحن على استعداد للاستماع، وأعلم أيضًا أن الإسرائيليين مستعدين للجلوس والتفاوض على أساس الرؤية التي وضعها الرئيس".