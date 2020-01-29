كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. موقف الكويت تجاه مساعي واشنطن حول القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيان مساء اليوم الأربعاء، وأشادت فيه بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية في حل القضية الفلسطينية، مؤكدة على أن الحل الشامل لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".

ونشر الرئيس دونالد ترامب، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليل أمس الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

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وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.