صفقة القرن.. المغرب تقدر جهود الإدارة الأمريكية في بناء السلام

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".

ونشر الرئيس دونالد ترامب، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليل أمس الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلاً للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار خطته للسلام التي أعلنها في وقت سابق.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

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وبحسب ترامب ونتنياهو، فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

كما أشار الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق"، إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".