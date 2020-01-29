كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات لقواته في الضفة الغربية وغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بتعزيزات لقواته في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية "الفلسطينية - الإسرائيلية" المعروفة باسم "صفقة القرن".

Advertisements