كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام اليمني ينتقد الانتصارات الزائفة لـ"الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، مساء اليوم الأربعاء، إعلان جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية حول سيطرتها على مناطق في صنعاء ومأرب والجوف، مؤكدًا على أن هذا الموقف يمثل إعلانًا صريحًا عن موت العملية السياسية، والإصرار على المضي في مهاجمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

وكتب وزير الإعلام اليمني، سلسلة تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: إن "البيان جاء للتغطية على فشل الميلشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها".

وتابع الإرياني: "الميلشيا اصطدمت بصمود جيشنا البطل وبأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015"، موضحًا أن البيان "يروج لانتصارات زائفة ويهدف لرفع معنويات عناصر الميلشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية".

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "الحوثيين" اليمنية يحيى سريع، في بيان في وقت سابق من اليوم، إنه تم "تحرير كافة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدينة مارب شمال شرقي اليمن"، مضيفاً "تم بعملية البنيان المرصوص تحرير 2500 كيلومترا ووقوع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير"، وذلك بحسب موقع "أنصار الله".

ولفت الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين، إلى "دحر لواءين من المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للعدو والمتمركزة في مديرية صرواح بمأرب و3 ألوية من المنطقة السادسة المتمركزة في الجوف".

وذكر أن "القوات سمحت للمئات من العدو بالفرار تنفيذا لتوجيهات القيادة وحفاظا على دماء من قرر ترك المعركة"، وقال: إنه "سيتمُ الكشف عن تفاصيل عملية البنيان المرصوص الواسعة خلال الأيام القادمة".