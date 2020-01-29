أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 29/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || دبي تطلق أكاديمية "أوكريدج" بهدف مواجهة تحديات المنطقة

أطلقت دبي أكاديمية "أو كريدج" رسميًا، وهي أول أكاديمية من نوعها تعني بقضايا المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهها و ماتتعرض له دول المنطقة من ابتزاز من جانب قوي وأنظمة جعلت منها منفذ لذلك. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || نتيناهو ينوي زيارة دولة أفريقية بعد صفقة القرن

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن نية رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول زيارة دولة أفريقية، بوم الاثنين المقبل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان فيروس كورونا

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدناهوم غيبرييسوس، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "سوف يدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد، يوم غدًا الخميس؛ للتباحث بشأن فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية".

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