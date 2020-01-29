كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يناقش من نظيره الصيني موضوع انتشار "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، بأنه ناقش مع نظيره الصيني شي جين بينج، موضوع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وأنه يعمل عن قرب من الصين لمعالجة أزمة هذا الفيروس الجديد.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي: "نحن منخرطون جدًا معهم الآن في هذا الفيروس الذي ينتشر، ونحن نعمل عن كثب، وتحدثت مع الرئيس شي جين بينج، ونعمل عن قرب مع الصين".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد وجه في وقت سابق من اليوم، أمراً للجيش يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إن "الرئيس الصيني، أمر الجيش بإبقاء مهمته راسخة في الأذهان وتحمل مسؤوليته في الإسهام في كسب المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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وأضاف رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية: إن "الرئيس أدلى بهذه التصريحات في توجيهات أخيرة للجيش بشأن منع تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد ومكافحته".

وكان التلفزيون الرسمي، نقل عن شي قوله: إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي. وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق من اليوم، إنه "يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد"، مشدداً على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية؛ لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية: بأن عدد الوفيات بفيروس كورورنا ارتفع بواقع 26، إلى 132 أغلبهم في إقليمي هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد حالات الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة.