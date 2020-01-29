كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان الأوروبي يوافق بالأغلبية على اتفاق "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، بموافقته وبشكل نهائي، على إنسحاب المملكة المتحدة البريطانية من عضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقبل التصويت، قال منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي، جاي فيرهوفشتات: "سنفتقد بريطانيا"، ولكنه حث في نفس الوقت المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وألقى منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي، التحية على المشرعين البريطانيين بالبرلمان، وأضاف "من المحزن أن نرى مغادرة دولة حررتنا مرتين، وقدمت الدماء مرتين لتحرير أوروبا".

ولكن البرلماني يتوقع أن تعود بريطانيا في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي، وتابع فيرهوفشتات: "هذا تصويت وليس وداع، إنه كقول "إلى اللقاء فقط ".