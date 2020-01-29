كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "صفقة القرن".. نتيناهو ينوي زيارة دولة أفريقية الإثنين القام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن نية رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول زيارة دولة أفريقية، بوم الاثنين المقبل.

ذكرت الصحيفة العبرية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور أوغندا يوم الإثنين القادم، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن "صفقة القرن"، وزيارة روسيا لعودة المواطنة الإسرائيلية نعاما يسسخار".

كما أكدت الصحيفة العبرية على أن "نتنياهو زار مؤخرًا عدة دول، منها الهند وبولندا والبرتغال وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

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