كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: "اجتماع القبائل الليبية" في بني وليد مؤشر إيجابي في مصلحة القضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحث في الشأن الليبي عبدالستار حتيته إن الهدف من اجتماع القبائل الليبية هو حقن للدماء ونابع من شعور وطني خالص، مشيرا إلى أن هناك حراكا اجتماعيا كبيرا في ليبيا منذ إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي ومعظم القبائل الليبية تسعى الى البحث عن طريق جديد لحل الأزمة الليبية.

وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن قبائل ليبيا تعبر عن الغالبية العظمى في ليبيا، ويشكلون 70% من الشعب الليبي.

وأشار الباحث في الشأن الليبي إلى أن التدخل التركي السافر جعل القبائل الليبية تعلن عن موقفها، وتوافدت القبائل على بني وليد لوضع خطة جديدة وطريق ليبي خالص لحل الازمة الليبي"، موضحًا أن تجمع القبائل الليبية إدراك من الرأي العام الليبي بأن الغرب يستفيد من الأزمة الليبية واستمرارها.

وتابع: "الليبيون أدركوا أن الغرب يحاول إطالة أمد الأزمة، والقبائل الليبية يريدون حقن دماء الشعب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، مؤكدا أن "اجتماع القبائل الليبية في بني وليد مؤشر إيجابي في مصلحة القضية.

