فرنسا تعلن تسجيل خامس حالة إصابة بـ”كورونا”

وسط استمرار الخوف والترقب الدولي من توسع انتشار فيروس كورونا، أعلنت فرنسا، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة.

وأعلنت فرنسا، مساء اليوم، تسجيلها لخامس إصابة بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بابنة رابع شخص كانت قد أعلنت فرنسا عن إصابته بالفيروس.

وبدأ تسجيل الإصابات في فرنسا، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث بدأت وزارة الصحة بالتكفل بالمصابين في مستشفيات باريس وبوردو.

وكانت فرنسا قد شددت إجراءاتها في المطارات، وذلة بتخصيص عشرات الأطر الطبية لاستقبال كافة الركاب القادمين من الصين، وذلك بصرف النظر عن جنسياتهم، حيث يتم فحص كل الركاب وقياس درجة حرارتهم، ويطلب منهم تعبئة استمارة للإدلاء بالأماكن التي تواجدوا فيها، والمكان الذي يقصدونه في فرنسا، إلى جانب معلومات الاتصال الخاصة بهم.