شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجلي 201 أمريكي من الصين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، أن طائرة تحمل 201 أمريكي من بينهم موظفون في وزارة الخارجية الأمريكية، قد وصلت من مدينة ووهان الصينية إلى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" آليسا فرآ، أن الأمريكيين القادمين من ووهان سيقيمون في قاعدة "مارتش" الجوية في جنوب ولاية كاليفورنيا لنحو ثلاثين يومًا، حيث سيشرف عليهم أطباء وأخصائيون "عن بعد" من دون أي اتصال بهم عن قرب.

وأضافت أن الوزارة ستوفر السكن لهؤلاء الأمريكيين في الفترة الأولى وفقًا لشروط صحية، وذلك قبل أن يخضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدني بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية التي تشرف على عمليات الإغاثة.