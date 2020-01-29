شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجلي 201 أمريكي من الصين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" آليسا فرآ، أن الأمريكيين القادمين من ووهان سيقيمون في قاعدة "مارتش" الجوية في جنوب ولاية كاليفورنيا لنحو ثلاثين يومًا، حيث سيشرف عليهم أطباء وأخصائيون "عن بعد" من دون أي اتصال بهم عن قرب.
وأضافت أن الوزارة ستوفر السكن لهؤلاء الأمريكيين في الفترة الأولى وفقًا لشروط صحية، وذلك قبل أن يخضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدني بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية التي تشرف على عمليات الإغاثة.
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