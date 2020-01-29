شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إنقاذ باخرة نفط بنمية في الخليج بعد نشوب حريق بها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، إنقاذ بحارة وطاقم باخرة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج بعد نشوب حريق بها. وأوضحت الشركة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. إنقاذ باخرة نفط بنمية في الخليج بعد نشوب حريق بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.