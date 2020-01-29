مطالب أممية بوقف المعارك في محيط إدلب السورية

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك، الأربعاء، إن المعارك حول مدينة إدلب في شمال غربي سوريا "يجب أن تتوقف"، محذراً من تفاقم "الكارثة الإنسانية".

وأضاف المسؤول الأممي: "يجب على أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليها أن توقف المعارك فوراً، وإذا لم تتوقف أعمال القتال، سنكون أمام كارثة إنسانية أكثر خطورة".

وأعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بعد أسابيع من الهجمات على منطقة إدلب التي تسيطر عليها تنظيمات إرهابية.

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وتابع لوكووك: "مئات آلاف المدنيين في خطر ويحاولون الفرار".





وبحسب الأمم المتحدة "فر 200 ألف شخص على الأقل خلال اليومين الماضيين، ومنذ أسبوع، كان عدد من هربوا نحو 115 ألف شخص، وفر قرابة 390 ألف خلال الشهرين الماضيين".

واعتبر لوكووك أن "من الضروري أن تقبل كل الأطراف بوقف فوري للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وفي محيطها"، مشيراً إلى أن أكثر من 2,8 مليون شخص بحاجة للمساعدة.

وأوضح أنه تحدث الأسبوع الماضي مع سوريين في إدلب، وكانوا في حالة صدمة، ويشعرون بأن العالم تخلى عنهم، لا يفهمون لماذا يعجز هذا المجلس عن وقف المجزرة في أوساط سكان مدنيين محاصرين في منطقة حرب؟