الإمارات تعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط بنمية بالخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج العربي.
وقالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في بيان، إن الحريق شب في الباخرة على بعد 21 ميلا من السواحل الإماراتية، كما تم التدخل بعد إرسالها رسالة استغاثة.
وعملت فرق الموانئ والبحث والإنقاذ بالإمارات على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.
وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.
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