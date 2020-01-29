محكمة هولندية ترفض نظر دعوى ضد رئيس الأركان الإسرائيلي

أعلنت محكمة هولندية، الأربعاء، أنها لا تتمتع بصلاحية النظر في شكوى رفعها هولندي من أصول فلسطينية، ضد بيني جانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، يحمله مسؤولية مقتل أقربائه.

وقال إسماعيل زيادة إنه فقد ستة من أقربائه بينهم، والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قدم طلبا أمام محكمة في لاهاي (هولندا) لفتح ملف لمحاكمة جانتس، ومسؤول سابق في سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عمير أشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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وقال زيادة إنه لن يتم إحقاق العدالة في إسرائيل في هذا الملف.

وقررت محكمة لاهاي رد الملف بموجب القانون الدولي، وأعلنت القاضية لاريسا الوين: "المحكمة الهولندية غير مخولة بالنظر في القضية لأن المسؤولين الإسرائيليين السابقين يتمتعون بنوع من الحصانة ينطبق على الأعمال التي ينفذونها في إطار ممارسة وظيفة عامة".

ولدى خروجه من المحكمة عبر زيادة عن "حزنه وخيبته"، مؤكدا أنه ينوي استئناف الحكم.

وأضاف: "ما زالت إسرائيل تتمتع بالحصانة، الكل يرى هذا ويتم رفض الفرصة الوحيدة لتحقيق العدالة، وهذا غير مقبول بالنسبة لي".

وجانتس هو الخصم الأساسي أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة مارس/آذار المقبل، وهي الثالثة هناك خلال أقل من عام بعد جولتين غير حاسمتين في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين.