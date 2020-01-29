صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن "صافرات الإنذار دوت في كيبوتس كيسوفيم وإن الأمر قيد الفحص".

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قرب الحدود في المنطقة القريبة من مكب النفايات شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن صاروخين أطلقا من المنطقة الشرقية لدير البلح، وسمع دوي انفجارهما داخل المنطقة الحدودية.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية": إن طائرات إسرائيلية حلقت عقب الحادث في سماء وسط قطاع غزة وجنوبه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت، الدفع بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة بعد يومين من إرسال قوات إلى غور الأردن.



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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بناء على تقييم الوضع الذي يتم إجرائه بشكل متواصل في الجيش، تقرر تعزيز القوات القتالية في الضفة الغربية وغزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين إرسال المزيد من قوات المشاة إلى منطقة غور الأردن.

ويأتي القرار عشية تنظيم احتجاجات في الأراضي الفلسطينية لتأكيد التمسك بقيام الدولة وعاصمتها القدس.

وكانت الفصائل الفلسطينية دعت إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات اندلعت، الأربعاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وتأتي التعزيزات العسكرية بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.