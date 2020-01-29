- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاجات فى إسطنبول للمطالبة بتعويضات مالية عقب زلزال إلازيغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
أحتج المئات من الطلاب الجامعيين فى مدينة إسطنبول، حيث قاموا بمسيرة سلمية فى نفق قطار مامراى وعلقوا لافتات حيث وضع الركاب على أيديهم مكتوب عليها " أين ضرائب الزلزال؟".
وكانت ضريبة الزلزال التى تم تطبيقها منذ زلزال مرمرة المدمر عام 1999 قد تصدرت المشهد من جديد بعد زلزال مدينة إلازيغ التركية، فقام عدد من الطلاب بعمل تلك الفعالية اللافتة للانتباه فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بالزلازل للتأكد من أن تلك الضرائب والتبرعات يتم إنفاقها في الأماكن الصحيحة، وتم جمع تلك اللافتات من قبل العاملين في المحطة.
كشفت وسائل إعلام التركية النقاب عن معاناة آلاف الأتراك بسبب الزلزال الذى وقع فى مدينة إلازيج التركية بقوة 6.8، وبقائهم في الشوارع بعد انهيار منازلهم، تواترت أخبار حول زيادة أسعار الإيجارات في المنطقة إلى الضعف استغلالا للأزمة.
ويقول أحد المواطنين الأتراك وفقا لجريدة يني تشاغ التركية: "من بعد الزلزال أصبحنا أيضا ضحية للاستغلاليين ومنتهزي الفرص"، ويذكر أيضا أن المواطنين المتضررين من الزلزال حتى مع قبولهم الأسعار المرتفعة يجدون صعوبة بالغة في إيجاد مساكن للإيجار.
على جانب آخر، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، رفع رسوم ضريبة الاستهلاك الخاصة المأخوذة من قائمة الديزل بقدر 11 قرشًا، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع انعكاس ارتفاع الرسوم هذه على المضخات، موضحة أنه عقب تخفيض الأسعار الذي وقع على الديزل خلال يومين، هذه المرة ارتفعت الأسعار بقرار الرئيس التركي المنشور فى الجريدة الرسمية، صباح اليوم، بتوقيع نائب الرئيس التركى فؤاد أوكتاي.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات فى إسطنبول للمطالبة بتعويضات مالية عقب زلزال إلازيغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.