شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبى يصدق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدّق البرلمان الأوروبي، مساء اليوم، بالأغلبية على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».



يذكر أن مجلس العموم البريطاني صدّق منذ أيام على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه بوريس جونسون، رئيس الوزراء، أكتوبر الماضي، مع الاتحاد الأوروبي، كما صادقت الملكة إليزابيث على قرار البرلمان بشكل نهائي.

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