شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات: إنقاذ طاقم باخرة نفط بنمية بالخليج إثر حريق عرضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

Advertisements وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة. وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

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