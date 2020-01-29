مواطن أمريكي يدخن المخدرات في المحكمة أثناء اتهامه بحيازة الماريجوانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365

تعمد أمريكي القيام بسلوك غريب أثناء مثوله أمام محكمة أمريكية بتهمة حيازة الماريجوانا.



وأقدم الرجل الذي يُدعى ”سبنسر آلان بوسطن“ على إشعال سيجارة من المخدرات أمام القاضي، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

وكان بوسطن البالغ من العمر 20 عامًا في محكمة مقاطعة ويلسون، بعد اتهامه بحيازة الماريجوانا.

وقال الملازم سكوت مور الناطق باسم مكتب مقاطعة ويلسون: إن بوسطن بدأ في إخبار القاضي ”هايوود باري“ بأنه يجب تقنين الماريجوانا.

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والتقطت لقطات أمنية في قاعة المحكمة اللحظة التي أخرج فيها بوسطن سيجارة من الماريجوانا من سترته وولاعة من جيب بنطاله وقام بإشعالها، قبل أن يندفع حراس الأمن للتدخل.

وقبل أن يتم إخراجه، التفت إلى القاضي وقال: ”الشعب يستحق أفضل!“، ليدخل الحضور في نوبة ضحك.

وأخبر الملازم مور محطة تلفزيون ”إيه بي سي نيوز“ أنه يعمل في المحكمة منذ 20 عامًا وهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها شيئا هكذا، وأضاف أن السيجار الذي كان يدخنه له ”رائحة قوية للغاية“.

ويواجه بوسطن تهمتين جديدتين؛ واحدة بشأن السلوك غير المنضبط وأخرى لحيازة الماريجوانا.

ووفقًا لتقارير ABC News، فإن القاضي هايوود باري احتجز بوسطن بسبب الازدراء، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام، وتم التحفظ على السيجار الذي دخنه في المحكمة كدليل.

وقال متحدث باسم مكتب باري إن القاضي ليس لديه أي تعليق على الحادث