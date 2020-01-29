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عيادات طبية ومشاريع سعودية للمياه في صنعاء والحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - صنعاء، الحديدة

كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية جهوده لتنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء، حيث ضخ في الفترة الماضية 196 ألف لتر مياه صحية للخزانات، و 631,856 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

ونفذ المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي في الحديدة، حيث ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 319 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فردا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم، حيث راجع قسم الطوارئ 693 فردا، وعيادة الباطنية 121، والفريق المتنقل 57 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ1,005 مرضى، وراجع عيادة النساء والتوليد 58 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ305 مرضى.