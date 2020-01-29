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171 حادثة اختطاف واغتيال في أحداث العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي أمس، عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت التظاهرات التي يشهدها العراق للشهر الرابع على التوالي.

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وقال إن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين، مشيرا إلى توثيق 50 حالة عنف طالت صحفيين واعتداء على قنوات تلفزيونية.

وأكد مسؤول عراقي أن حكومة بلاده أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020.

وقال المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي «هناك تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف لا يمكن أن تمرر مشاريع قوانين».وأوضح أن «موازنة 2020 بحاجة إلى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بالاستدامة المالية».