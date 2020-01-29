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الجيش اليمني يستعيد مواقع مهمة في مأرب والجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

تشهد جبهات القتال في نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب حتى الجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وكثفت قيادات الجيش اليمني وقيادات التحالف العربي لدعم الشرعية من عقد اجتماعاتها المتواصلة وتفقد سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية في جبهات القتال. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان أن جنود الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في جبهة الساقية شمال جبال يام وأوقعوا منهم 19 قتيلا وعددا من الجرحى.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تعزيزات وتجمعات للميليشيات، مؤكدا أن الغارات أسفرت عن تدمير عربة «بي. أم. بي» وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

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وفي السياق استعادت قوات الجيش الوطني مواقع كانت سيطرت عليها ميليشيات الحوثي بمحافظتي مأرب والجوف شرق اليمن. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن محمد الحبيشي أن قوات الجيش الوطني وبضربة خاطفة بسطت سيطرتها على مفرق الجوف، وموقعي الصفراء وبراقش بمحافظة الجوف. وأشار إلى أن المعارك في صرواح وهيلان غرب مأرب مستمرة.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع قيادي حوثي بارز يدعى «أبونجيب محسن بن قعشم»، في مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الساقية بمديرية الغيل، المحادة لمديرية أرحب غرب الجوف.

وأكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي خلال زيارته لجبهة نهم ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، لتفقد سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، أن أبطال الجيش الوطني يقفون بثبات في مختلف المواقع والميادين، ويحرزون الانتصارات المستمرة في معركة الكفاح ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي ترتكب مغامرات يائسة رغم إدراكها فشل تلك المحاولات أمام صمود أبطال الجيش الوطني الذين يفشلون مخططاتها الإجرامية في مختلف الجبهات.

وعقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز اجتماعا موسعا بقيادة السلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية من أبناء محافظة عمران، لمناقشة التطورات الميدانية، ودور أبناء المحافظة في مواجهة المشروع الإيراني المتمثل في ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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