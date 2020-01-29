الصحة توضح حقيقة دخول فيروس كورونا لمصر.. و15 دولة سجلت حالات إصابة

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) فى مصر، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.

وأكد خالد مجاهد تأهب جميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التى ظهر بها المرض والعزل الفورى فى حال رصد أى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافرى "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبى عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دورى.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمى الخدمات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبى احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

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علنت منظمة الصحة العالمية، أن 15 دولة سجلت حالات انتقال فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، كشف عن آخر التطورات حول عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل بالصين والعالم، طبقا لآخر تحديث لها، وأوضحت الإحصائيات إصابة حتى الآن 4593 شخص فى العالم ووفاة 106 مريض بسبب فيروس كورونا.

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن الصين وحدها سجلت الأعداد الرسمية للمصابين وبلغت 4537 حالة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، وهناك 976 حالة حرجة، ووفاة 106 مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.