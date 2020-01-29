الطقس غدا غائم جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة متقطعة، تشتّدغزارتها ليلاً مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال ٨٠ كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر ،تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال ١٢٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية الشمالية.
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٨٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٣أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية ، تخف حدة الأمطار والثلوج مساءً . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر وما فوق خلال فجر السبت.
السبت: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات تبقى الاجواء مهيأة لتساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠م وما فوق .
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