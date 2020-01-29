حنكش: كيف لعاقل أن يعطي الثقة لحكومة أسمتها السلطة الفاشلة

إستغرب عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ منح الثقة لحكومة الرئيس المكلف ​حسان دياب​ التي "أتت بتسمية من السلطة الفاشلة نفسها". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، تساءل حنكش عن أنه "كيف لعاقل، صادق مع نفسه ان يمنح ثقة لحكومة أتت بتسمية من السلطة الفاشلة نفسها، ورُكّبت بذهنية ​المحاصصة​ نفسها، وتبنّت ​موازنة​ من حكومة سقطت في الشارع وأُقرّت بجلسة واحدة من ٣ ساعات بأدق مرحلة في ​تاريخ لبنان​".

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