سعد بعد زيارة سوسان: لوضع استراتيجية موحدة لمقاومة الصفقة الاميركية

زار أمين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​، مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ في مكتبه في دار الافتاء في صيدا، حيث جرى بحث "سبل مواجهة صفقة القرن والهجمة الاسرائيلية - الأميركية في ظل الاوضاع المتردية على مختلف الصعد في العديد من ​الدول العربية​ ومن بينها ​لبنان​".

وأكد المجتمعون على "أهمية وضع استراتيجية موحدة لمقاومة الصفقة وعلى أهمية رص الصفوف ولم الشمل بين الإخوة ​الفلسطينيين​ ووحدة الشعوب العربية لمواجهة هذه الهجمة العدوانية التي تحاول تصفية القضية واضاعة حق ​اللاجئين​ بالعودة".