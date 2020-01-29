زار أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه في دار الافتاء في صيدا، حيث جرى بحث "سبل مواجهة صفقة القرن والهجمة الاسرائيلية - الأميركية في ظل الاوضاع المتردية على مختلف الصعد في العديد من الدول العربية ومن بينها لبنان".
وأكد المجتمعون على "أهمية وضع استراتيجية موحدة لمقاومة الصفقة وعلى أهمية رص الصفوف ولم الشمل بين الإخوة الفلسطينيين ووحدة الشعوب العربية لمواجهة هذه الهجمة العدوانية التي تحاول تصفية القضية واضاعة حق اللاجئين بالعودة".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد بعد زيارة سوسان: لوضع استراتيجية موحدة لمقاومة الصفقة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.