أبو زيد: موضوع رفض التوطين ليس اختيارياً بل هو وارد في الدستور اللبناني

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​، أن "موضوع رفض التوطين ليس اختيارياً وليس موقفاً سياسياً بل هو وارد في ​الدستور اللبناني​ الذي اشار بشكل واضح ان لا توطين في لبنان"، مشيرا الى أن "وضع الفلسطينيين غير لائق في لبنان وهذا الامر لا نقاش عليه"، معتبرا أن "الحياة الكريمة لكل انسان في لبنان هي ايضاً مطلب محق ومن بين هؤلاء ​اللاجئون الفلسطينيون​".

وفي حديث تلفزيوني، شدد أبو زيد على أن "الفلسطيينين في لبنان هم من مسؤولية ​الامم المتحدة​ وعليها ان تجهد في تحسين واقعهم الانساني"، معتبر أن "​الدولة اللبنانية​ مقصرّة ليس فقط معهم انما مع المواطن اللبناني".

