أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، أن "موضوع رفض التوطين ليس اختيارياً وليس موقفاً سياسياً بل هو وارد في الدستور اللبناني الذي اشار بشكل واضح ان لا توطين في لبنان"، مشيرا الى أن "وضع الفلسطينيين غير لائق في لبنان وهذا الامر لا نقاش عليه"، معتبرا أن "الحياة الكريمة لكل انسان في لبنان هي ايضاً مطلب محق ومن بين هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون".
وفي حديث تلفزيوني، شدد أبو زيد على أن "الفلسطيينين في لبنان هم من مسؤولية الامم المتحدة وعليها ان تجهد في تحسين واقعهم الانساني"، معتبر أن "الدولة اللبنانية مقصرّة ليس فقط معهم انما مع المواطن اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد: موضوع رفض التوطين ليس اختيارياً بل هو وارد في الدستور اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.