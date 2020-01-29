التيار الوطني الحر: ملف "التيار في مواجهة البروباغندا" لا نتبناه

أصدرت أكاديمية ​التيار الوطني الحر​ بياناً، أوضحت فيها أنها لا تتبنى الملف الذي كان قد انتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تحت عنوان "التيار في مواجهة البروباغندا".

وأكدت الأكاديمية في بيانها، أن هذا الملف "غير رسمي ولا نتبنى مضمونه وخصوصاً ما يتعلق بالسيد ​تحسين خياط​ و​تلفزيون الجديد​"، وشددت على "احترام هذا التلفزيون وهي ليست بوارد الهجوم عليه".