أصدرت أكاديمية التيار الوطني الحر بياناً، أوضحت فيها أنها لا تتبنى الملف الذي كان قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "التيار في مواجهة البروباغندا".
وأكدت الأكاديمية في بيانها، أن هذا الملف "غير رسمي ولا نتبنى مضمونه وخصوصاً ما يتعلق بالسيد تحسين خياط وتلفزيون الجديد"، وشددت على "احترام هذا التلفزيون وهي ليست بوارد الهجوم عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني الحر: ملف "التيار في مواجهة البروباغندا" لا نتبناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.