النشرة: مسيرة حاشدة في مخيم البص في صور رفضاً لصفقة القرن

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​، عن "تنظيم فصائل العمل الوطني الفلسطيني المشترك ​مسيرة​ شعبية حاشدة في ​مخيم البص​ رفضاً لـ"صفقة القرن"، وانطلقت المسيرة من امام مكتب شعبة البص ل​حركة فتح​، حيث رفعت الاعلام الفلسطينية واعلام حركة فتح، واقدم المشاركون على احراق صورة كبيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بعد ان داس عليها عدد من الاطفال ​الفلسطينيين​ .

بدوره حيا عضو قيادة حركة فتح في اقليم لبنان اللواء ابو احمد زيداني "توحد الشعب في وجه الطغاة وصفعة العار من مخيمات رفضت صفقة العصر، صفقة التطاول على الحق الفلسطيني اعدل قضايا العصر"، معتبراً ان "نتانياهو أحمق وترامب أرعن، وان بشائر النصر القادم نراه في عيون اطفال فلسطين اشبال المخيمات، وان الوحدة الوطنية هي مقدمة الانتصار القادم، وان التوحد ورص الصفوف هو بداية النهاية لمشاريع التصفية لقضيتنا"،لافتاً الى ان "كل الحناجر التي تهتف اليوم للوحدة الوطنية الفلسطينية والقدس والحق الثابت لشعبنا".

بدوره أكد عضو قيادة اقليم ​حركة امل​ في جبل عامل صدر داود ان "صفقة القرن ستواجه بالصفعة و​المقاومة​، وهذا هو الخيار المطلوب"، داعياً الى "الوحدة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق الوحدة بين كل المخلصين"، مشدداً على "البقاء في نفس الخندق لمواجهة المؤامرة التي لا تستهدف ​الشعب الفلسطيني​ فقط بل الأمة العربية والاسلامية".