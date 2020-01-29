نفذ عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية امام فندق "لوغراي" في ساحة الشهداء، رافعين الاعلام الفلسطينية بالاضافة الى علم فلسطيني كبير، تنديدا بصفقة القرن، وقد أطلقوا هتافات رافضة لهذه الصفقة، مؤكدين ان "القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يرفعون أعلام فلسطين في ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.