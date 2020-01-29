متظاهرون يرفعون أعلام فلسطين في ساحة الشهداء

نفذ عدد من ​المتظاهرين​ وقفة احتجاجية امام فندق "لوغراي" في ​ساحة الشهداء​، رافعين الاعلام ال​فلسطين​ية بالاضافة الى علم فلسطيني كبير، تنديدا ب​صفقة القرن​، وقد أطلقوا هتافات رافضة لهذه الصفقة، مؤكدين ان "​القدس​ ستبقى عاصمة دولة فلسطين".

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