إستقبل ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وفدا من القوى الإسلامية في لبنان، حيث أكدوا "رفضهم لصفقة القرن الأميركية، التي تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وبسط السيادة على المدينة المقدسة".
وشدد المجتمعون على أن "مثل هذه الصفقات لن يكتب لها النجاح، وأن مصيرها الفشل، بفعل وحدة وصمود شعبنا الفلسطيني، ومقاومته الباسلة القادرة على حماية مصالح شعبنا والدفاع عنها"، داعين إلى ضرورة "تعزيز الجهود والعمل الفلسطيني المشترك، لمواجهة هذه الصفقة، عبر الاتفاق على استراتيجة وطنية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام".
وقد وجه المجتمعون، التحية "لأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات الذي انتفض في كافة أماكن تواجه رافضا لهذه الصفقة، داعين إلى أوسع تحرك في مختلف الدول والمحافل لمواجهة هذه المؤامرة".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء بين حماس والقوى الإسلامية: لتعزيز الجهود في مواجهة صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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