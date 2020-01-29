اكدت وزارة الخارجية العراقية أن "العراقيين يقفون مع إخوانهم الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم"، مشددتا في بيان، على أن "القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال".
كما دعت الخارجية العراقية إلى "ضرورة استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق: لضرورة استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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