خارجية العراق: لضرورة استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان

اكدت ​وزارة الخارجية العراقية​ أن "العراقيين يقفون مع إخوانهم ​الفلسطينيين​ في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات ​مجلس الأمن​، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم"، مشددتا في بيان، على أن "​القدس​ الشريف، و​المسجد الأقصى​ ما يزالان تحت الاحتلال".

كما دعت الخارجية العراقية إلى "ضرورة استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى ​سوريا​ ولبنان".