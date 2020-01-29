قطع أوتوستراد جبيل إعتراضا على توقيف ناشطين والجيس يعيد فتح الطريق

قطع عدد من الشبان المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل بسياراتهم، قرب "سنتر صفير" لمدة ربع ساعة، وذلك رفضا لتوقيف ربيع الزين.

وما ان وصلت دورية للجيش الى المكان حتى غادروا المكان وعادت حركة السير الى طبيعتها على الاوتوستراد.