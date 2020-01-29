قطع عدد من الشبان المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل بسياراتهم، قرب "سنتر صفير" لمدة ربع ساعة، وذلك رفضا لتوقيف ربيع الزين.
وما ان وصلت دورية للجيش الى المكان حتى غادروا المكان وعادت حركة السير الى طبيعتها على الاوتوستراد.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع أوتوستراد جبيل إعتراضا على توقيف ناشطين والجيس يعيد فتح الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.