أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للمواصلات البرية والبحرية، عن "انقاذ طاقم ​ناقلة نفط​ غير محملة، في عرض ​الخليج​ بعد نشوب حريق على متنها"، مشيرةً الى ان "المعطيات تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء أعمال صيانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الامارات للمواصلات: إنقاذنا طاقم ناقلة نفط بعد نشوب حريق على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.