كوهين: اعلان الخطة الاميركية تعني حلول كوارث على اسرائيل وعواقب وخيمة

حذر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق، الجنرال يورام كوهين، في حديث تلفزيوني، من "كوارث وعواقب وخيمة ستنتج عن تطبيق بنود الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، المعروفة باسم "​صفقة القرن​" خاصة ضم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية"، منوها إلى "وجوب أن يتم ذلك في حكومة وحدة إسرائيلية بدلا من حكومة انتقالية أو أقلية"، معتبراً انه "يتم الابتعاد عن كارثة حل الدولتين من الناحية الأمنية، ولكن يتم السير على طريق باتجاه كارثة واحدة، وهي الدولة الواحدة،دولة واحدة وجديدة"، لافتاً الى "امكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، خاصة مع فرض السيادة على الضفة الغربية وغور ​الأردن​، وفصل الضفة عن ​قطاع غزة​، كما أن إبقاء ​مدينة القدس​ تحت السيادة الإسرائيلية وإلغاء ​حق العودة​ للفلسطينيين يعني إقبال إسرائيل على تحديات خطيرة".

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