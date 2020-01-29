أ ف ب: مقتل حوالي 36 مدنيا في مجزرة قرب بيني في جمهورية الكونغو الديموقراطية

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنيا في مجزرة قرب بيني شرق ​جمهورية الكونغو​ الديموقراطية.

وكشف المسؤول الاداري عن منطقة بيني دونات كيبوانا أنه "تم العثور على 22 جثة جديدة ل​مدنيين​ قتلوا ب​السلاح​ الابيض، وهذا يرفع عدد القتلى الى 36".