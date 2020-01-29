أ ف ب: مقتل حوالي 36 مدنيا في مجزرة قرب بيني في جمهورية الكونغو الديموقراطية

افادت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنيا في مجزرة قرب بيني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وكشف المسؤول الاداري عن منطقة بيني دونات كيبوانا أنه "تم العثور على 22 جثة جديدة لمدنيين قتلوا بالسلاح الابيض، وهذا يرفع عدد القتلى الى 36".
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