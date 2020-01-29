الجيش الاسرائيلي يعلن تعزيز قواته بالضفة الغربية وعند قطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "تعزيز قواته في ​الضفة الغربية​ وعلى الحدود مع ​قطاع غزة​، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ خطته للسلام في الشرق الأوسط".

هذا وكان قد اعلن ترامب خطته للسلام والتي تقضي بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور ​الأردن​، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار ​دولار​ للدولة الفلسطينية.