السلطات التركية أكدت استعدادها لإجلاء رعاياها من الصين

أعلن ​السفير التركي​ في بكين، أمين أونين أن "بلاده ستجلي 32 مواطنا ​تركيا​ وعائلاتهم من ووهان ​الصين​ية، مركز تفشي ​فيروس كورونا​ القاتل".

ولفت أونين، في حديث لقناة "إن.تي.في"، الى أن "تركيا قدمت الطلبات اللازمة إلى المسؤولين الصينيين لإجلاء المواطنين الأتراك، مشيرا إلى أنه لم يتم تشخيص إصابة أي منهم بالفيروس".

وأشار الى "اننا على ​اتصال​ بجميع مواطنينا، وسنعيدهم في أسرع وقت ممكن على متن ​طائرة​ طبية أو طائرة مجهزة بالشكل اللازم. وستكون هناك إجراءات حجر صحي محددة عند وصولهم إلى تركيا".

وأوضحت ​لجنة الصحة​ الوطنية الصينية أن "عدد الوفيات ارتفع بواقع 26 أمس الثلاثاء إلى 132، أغلبهم في إقليم هوبي الذي يخضع للعزل فعليا، بينما قفز عدد ​حالات​ الإصابة بواقع 1459 إلى 5974 حالة".

واكدت انه "وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الصين عدد المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي بلغ 5327 حالة. وقتل سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا، حوالي 800 شخص في عامي 2002 و2003".