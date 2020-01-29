خارجية الصين: اي خطة لحل قضية فلسطين يجب أن تراعي الفلسطينيين

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الصينية​، هوا تشونينغ، في بيان، ان "آراء ومواقع القوى المعنية الرئيسة، بما فيها ​فلسطين​، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في البحث عن حل ​القضية الفلسطينية​، وان اي خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع القوى".

هذا واستعرض الرئيس الأميركي يوم امس أثناء ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​البيت الأبيض​ الخطوط ​العريضة​ لخطة ​الولايات المتحدة​ لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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