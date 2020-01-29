خارجية الصين: اي خطة لحل قضية فلسطين يجب أن تراعي الفلسطينيين

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في بيان، ان "آراء ومواقع القوى المعنية الرئيسة، بما فيها فلسطين، لا بد من أخذها بعين الاعتبار في البحث عن حل القضية الفلسطينية، وان اي خطة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تراعي مصالح جميع القوى".
هذا واستعرض الرئيس الأميركي يوم امس أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض الخطوط العريضة لخطة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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