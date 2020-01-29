بلدية زحلة تستقبل وفدا منAFD وتطلع على تفاصيل انشاء المجمع الجامعي بحوش الأمراء

إستقبلت ​بلدية زحلة​ – معلقة و​تعنايل​ في القصر البلدي وفدا من ​الوكالة الفرنسية للتنمية​، وضعه في ال​تفاصيل​ الفنية والهندسية للمجمع الجامعي المزمع إنشاءه على أرض مخصصة له في منطقة حوش الأمراء.

يأتي الإجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها ال AFD مع بلدية زحلة سعيا لإشراكها بتفاصيل المشروع الذي سينشأ على أرض المدينة، بعد أن وفرت الوكالة التمويل اللازم للمشروع، إثر إتخاذ رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ قرارها النهائي بإنشاء هذا المبنى في زحلة، وبعد أن تنازلت بلدية زحلة عن جزء من حصتها على العقار الرقم 66 الذي سينشأ عليه المجمع الجامعي، سعيا لتحقيق مجمع حضاري يسمح بالإرتقاء بالمستوى الدراسي في الجامعة اللبنانية، ولكن أيضا بالمباني المخصصة لهذه الجامعة.