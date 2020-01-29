الجيش الاسرائيلي أرسل تعزيزات الى الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن نشر تعزيزات في ​الضفة الغربية​ المحتلة وقرب حدوده مع ​قطاع غزة​ لمواجهة الغضب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للسلام. وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان له أنه "بعد تقييم الوضع، تقرر تعزيز جبهتي يهودا والسامرة وقطاع غزة بقوات قتالية إضافية".

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